figma Galo Thymos

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figma Galo Thymos фигурка
  • Категория: Figma
  • Артикул: Figma-6054
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Promare
  • Размер: 18 см.
  • Производитель: Max Factory
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Апрель 2022
14 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

figma Гало Тимоса из Burning Rescue из популярного аниме "PROMARE"!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете разыграть самые разные сцены.
· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.
· У него три лицевых панели, включая уверенное лицо, кричащее лицо, и гневное выражение.
· Его Matoi Gear, основанный на флаге matoi, который использовался японскими пожарными в период Эдо, был воссоздан с вниманием к деталям.
· Его Gaen Gear может быть представлен как в стандартном виде, так и в режиме оружия. Совместите с его ледяным пистолетом, чтобы воссоздать напряженные боевые сцены.
· Деталь со скрещенными руками также идёт в комплекте, чтобы показать Гало в импозантной позе стоя.
· Стандартная подставка.

©TRIGGER・Kazuki Nakajima／XFLAG All Rights Reserved.

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