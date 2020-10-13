figma Galo Thymos

figma Гало Тимоса из Burning Rescue из популярного аниме "PROMARE"!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете разыграть самые разные сцены.

· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.

· У него три лицевых панели, включая уверенное лицо, кричащее лицо, и гневное выражение.

· Его Matoi Gear, основанный на флаге matoi, который использовался японскими пожарными в период Эдо, был воссоздан с вниманием к деталям.

· Его Gaen Gear может быть представлен как в стандартном виде, так и в режиме оружия. Совместите с его ледяным пистолетом, чтобы воссоздать напряженные боевые сцены.

· Деталь со скрещенными руками также идёт в комплекте, чтобы показать Гало в импозантной позе стоя.

· Стандартная подставка.



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