Nendoroid Kirara Hoshino, героини сериала, обладающей скрытыми сверхчеловеческими эротическими способностями, из аниме-сериала «SUPER HXEROS». У нее три лицевых панели, включая улыбающееся, кричащее и смущенное выражение. Дополнительные детали включают ее XERO Gear вместе с деталью эффекта H Energy и листом эффектов H Energy. Также включены альтернативная обнаженная верхняя часть тела и часть рваной юбки, чтобы показать ее в смущенной позе после высвобождения ее H Energy.

Комплект поставки:

Задняя и передняя части волос

Лицевые панели x3

Торс

Сменная верхняя часть тела

Правое плечо x1

Детали правой руки x2

Детали правой кисти x3

Детали левого плеча x2

Детали левой руки x2

Детали левой кисти x2

Детали правой ноги x2

Деталь левой ноги x1

XERO Gear x1

Деталь рваной юбки x1

Деталь эффекта H Energy x1

Лист с полупрозрачным эффектом H Energy x1



©きただりょうま／集英社・ド級編隊エグゼロス製作委員会