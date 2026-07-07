Фигурка коллекционная Alexander the Fat Tiger-Long Teng Hu Yue Series, в ассортименте

Александр — популярный в Китае персонаж и герой игры "Alexander: Pawsome Island", пухлый тигр, который постоянно попадает в неловкие ситуации, но при этом искренне заботится о своём приёмном сыне — маленьком тигрёнке по имени Золотой Пух.



Коллекция Alexander The Fat Tiger – Long Teng Hu Yue Series объединяет популярного тигра Александра и традиционные образы восточной культуры. В серии персонаж предстаёт в компании драконов в ярких и динамичных сюжетах, вдохновлённых китайской мифологией.



Фигурки отличаются детализированным исполнением, выразительными позами и насыщенной цветовой палитрой. Формат сюрприз-коробок делает каждое открытие приятным сюрпризом для коллекционеров.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурок: 8 – 10 см.

В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.