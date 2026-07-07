Фигурка коллекционная Alexander The Fat Tiger - Little Tiger and his companions, в ассортименте

Александр — популярный в Китае персонаж и герой игры "Alexander: Pawsome Island", пухлый тигр, который постоянно попадает в неловкие ситуации, но при этом искренне заботится о своём приёмном сыне — маленьком тигрёнке по имени Золотой Пух.



Коллекция Alexander The Fat Tiger – Little Tiger and His Companions рассказывает о приключениях маленького тигрёнка и его лесных друзей. Каждая фигурка представляет отдельную сценку, наполненную атмосферой дружбы и исследования окружающего мира.



В комплект входят тематические декоративные подставки, которые можно использовать отдельно от фигурок. Для изготовления используются качественные материалы PVC и ABS с безопасным лакокрасочным покрытием.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурок: 5 – 13 см.

В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.