Фигурка коллекционная Frieren Beyond Journey's End Cat Ear Series Plush, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Frieren Beyond Journey's End Cat Ear Series Plush, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14546
  • Вес: 65 гр.
  • Источник: Sousou no Frieren
  • Размер: 9.5 X 12.5 X 7
  • Производитель: EAKI
  • Материал: Полиэстер
1 490 ₽

Описание

Следуя мировому тренду на плюшевые подвесы для сумок и рюкзаков, была выпущена официальная коллекция плюшевых подвесов по мотивам аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». В этой коллекции вас ждут главные персонажи аниме: Фрирен - главная героиня эльфийка; Ферн - ученица и член отряда Фрирен; Старк - член отряда Фрирен и ученик Айзена; Аура - девушка по прозвищу Гильотина; Фламме - учительница и воспитательница Фрирен; Химмель - спокойный и дружелюбный рыцарь, бывший член отряда Фрирен.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурки: 10,5 см.

Всего в коллекции 6 основных и 1 секретная фигурка.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

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