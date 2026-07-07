Фигурка коллекционная Frieren Beyond Journey's End Cat Ear Series Plush, в ассортименте

Следуя мировому тренду на плюшевые подвесы для сумок и рюкзаков, была выпущена официальная коллекция плюшевых подвесов по мотивам аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». В этой коллекции вас ждут главные персонажи аниме: Фрирен - главная героиня эльфийка; Ферн - ученица и член отряда Фрирен; Старк - член отряда Фрирен и ученик Айзена; Аура - девушка по прозвищу Гильотина; Фламме - учительница и воспитательница Фрирен; Химмель - спокойный и дружелюбный рыцарь, бывший член отряда Фрирен.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурки: 10,5 см.

Всего в коллекции 6 основных и 1 секретная фигурка.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.