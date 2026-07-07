Фигурка коллекционная Очень приятно бог Standing Figure, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Очень приятно бог Standing Figure, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14544
  • Вес: 45 гр.
  • Источник: Kamisama Hajimemashita
  • Размер: 8 X 6.5 X 6.5
  • Производитель: Nullset
  • Материал: PVC и ABS
999 ₽

Описание

Фигурки по мотивам аниме «Очень приятно, Бог» отличаются высокой детализацией. В серии вас ждут четверо ключевых героев вселенной: Томоэ - лис-ёкай с огненным характером и верным сердцем; Нанами - простая школьница, ставшая богиней; Акура-оу - загадочный ёкай с красными волосами; и Мидзуки - наивный и простодушный змей-ёкай.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурки: 6 - 7 см.

Всего в коллекции 4 основных фигурки.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

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