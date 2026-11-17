Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Коллекция сочетает милую аниме-эстетику, выразительные эмоции и тщательно проработанные детали, благодаря чему фигурка станет ярким акцентом в любой коллекции или интерьере.

Большой размер и приятные на ощупь материалы делают фигурку не только красивым украшением, но и уютным аксессуаром для дома. Она отлично смотрится на кровати, диване, кресле или коллекционной полке и станет замечательным подарком для поклонников дизайнерских плюшевых игрушек, а благодаря удобному креплению фигурку можно использовать как брелок для сумки, рюкзака или ключей.