Фигурка коллекционная GIGI Whimsical Secret Realm 600% Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная GIGI Whimsical Secret Realm 600% Series, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14828
  • Вес: 980 гр.
  • Размер: 33 X 24 X 20
  • Производитель: SUN FUN
  • Материал: PVC, Плюш и Полиэстер
3 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Крупная коллекционная фигурка из серии Gigi Secret Realm, созданная для тех, кто ценит необычные дизайнерские решения и эффектные предметы коллекционирования. Размер 28.5 см позволяет рассмотреть образ во всех деталях и делает фигурку заметным акцентом в интерьере.

Серия Secret Realm выполнена в фантазийной стилистике с выразительными персонажами и декоративными элементами. Формат фигурки особенно хорошо подходит для размещения на отдельной полке, в витрине или на рабочем столе.

Формат Blind Box превращает распаковку в приятную неожиданность — внутри находится случайная фигурка из представленной серии.

Высота фигурки: 28.5 см.

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