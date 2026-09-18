Фигурка коллекционная GIGI Whimsical Secret Realm 600% Series, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Крупная коллекционная фигурка из серии Gigi Secret Realm, созданная для тех, кто ценит необычные дизайнерские решения и эффектные предметы коллекционирования. Размер 28.5 см позволяет рассмотреть образ во всех деталях и делает фигурку заметным акцентом в интерьере.



Серия Secret Realm выполнена в фантазийной стилистике с выразительными персонажами и декоративными элементами. Формат фигурки особенно хорошо подходит для размещения на отдельной полке, в витрине или на рабочем столе.



Формат Blind Box превращает распаковку в приятную неожиданность — внутри находится случайная фигурка из представленной серии.



Высота фигурки: 28.5 см.