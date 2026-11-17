Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Милый банбу, он помогает агентам в кавернах и нередко выручает в сложных ситуациях. Проворный и смышлёный, он быстро реагирует на угрозы и поддерживает отряд своими особыми способностями.

Zenless Zone Zero - это популярная видеоигра в жанре action-RPG с динамичными боями и системой гача. Игроки погружаются в постапокалиптический Нью-Эриду, исследуют стилизованные городские локации, сражаются с аномалиями и собирают команду уникальных агентов.



Размеры: 10 - 11 см.