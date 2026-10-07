HELLO! GOOD SMILE Nekomiya Mana

Некомия Мана из игры Zenless Zone Zero присоединяется к серии фигурок HELLO! GOOD SMILE от компании Good Smile Company! Эти фигурки отличаются невероятно милым дизайном в стиле «чиби» и оснащены простым шарниром в шее, позволяющим поворачивать голову влево и вправо. В комплект входит подставка. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.