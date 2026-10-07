Nendoroid Von Lycaon

Фон Ликаон, фактический лидер и представитель компании Victoria Housekeeping из популярной игры для смартфонов Zenless Zone Zero, пополняет линейку фигурок Nendoroid от Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица (стандартное, улыбающееся и удивленное), а также чайный сервиз, автопортрет и Эус! Также прилагается подставка. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.