HELLO! GOOD SMILE Nicole Demara

3 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Николь Демара из игры Zenless Zone Zero присоединяется к серии фигурок HELLO! GOOD SMILE от компании Good Smile Company! Эти фигурки отличаются невероятно милым дизайном в стиле «чиби» и оснащены простым шарниром в шее, позволяющим поворачивать голову влево и вправо. В комплект входит подставка. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!
Высота — около 10 см.