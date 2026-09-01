1/12 Zenless Zone Zero Bangboo City Hunter

Банбу - маленькие роботизированные существа, часто встречающиеся на территории Нью-Эриду. Они выполняют роль помощников для местных жителей и могут использоваться игроком в бою для нанесения урона, лечения героев в отряде, повышения их характеристик или восстановления энергии. Важно собирать коллекцию из этих банбу, так как у каждого из них свой уровень редкости, своя стихия и свои способности, которыми он помогает в бою.



Zenless Zone Zero - это популярная видеоигра в жанре action-RPG с динамичными боями и системой гача. Игроки погружаются в постапокалиптический Нью-Эриду, исследуют стилизованные городские локации, сражаются с аномалиями и собирают команду уникальных агентов.



Размеры: 9 х 9,5 х 7,8 см (вместе с фигуркой, сидящей в машинке).

Мотоцикл имеет подвижные части, а фигурка Bangboo может быть помещена внутрь.