Nendoroid Harumasa Asaba

9 990 ₽
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Харумаса Асаба из популярной мобильной игры Zenless Zone Zero присоединяется к серии фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбающееся, уставшее и обеспокоенное. Персонаж вооружен луком и стрелой (предусмотрена специальная деталь руки); также в набор включены флакон с лекарством, колчан, чашка кофе (с закрепленной на ней левой рукой) и подставка. Закажите фигурку для своей коллекции уже сегодня!
Высота — около 10 см.