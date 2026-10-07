Nendoroid Harumasa Asaba

Харумаса Асаба из популярной мобильной игры Zenless Zone Zero присоединяется к серии фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбающееся, уставшее и обеспокоенное. Персонаж вооружен луком и стрелой (предусмотрена специальная деталь руки); также в набор включены флакон с лекарством, колчан, чашка кофе (с закрепленной на ней левой рукой) и подставка. Закажите фигурку для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.