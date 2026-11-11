1/8 Zenless Zone Zero: Gift+ Asaba Harumasa: Sparkling Wonderland Ver.

0 отзывов
1/8 Zenless Zone Zero: Gift+ Asaba Harumasa: Sparkling Wonderland Ver. category.complete-models
25%
Оригинальная цена
9 990 ₽
7 493 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Асаба Харумаса (версия «Sparkling Wonderland») из популярной игры «Zenless Zone Zero» пополняет линейку фигурок «Gift+» от компании Myethos! На нём белая рубашка с глубоким V-образным вырезом, надетая под вязаный свитер. Брюки украшены искусно выполненными прорехами и изящными складками, а талию дополняют полупрозрачный ремень и вязаная бахрома. Рядом с ним расположилась электрогитара с перламутровым сине-золотистым покрытием — каждая металлическая струна на ней воссоздана с невероятной точностью! Подставка фигурки декорирована узором, нанесённым методом лазерной гравировки: он преломляет свет, создавая ослепительную игру красок. Добавьте его в свою коллекцию уже сегодня!

Высота — около 22,3 см

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)