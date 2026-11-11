1/8 Zenless Zone Zero: Gift+ Asaba Harumasa: Sparkling Wonderland Ver.

Асаба Харумаса (версия «Sparkling Wonderland») из популярной игры «Zenless Zone Zero» пополняет линейку фигурок «Gift+» от компании Myethos! На нём белая рубашка с глубоким V-образным вырезом, надетая под вязаный свитер. Брюки украшены искусно выполненными прорехами и изящными складками, а талию дополняют полупрозрачный ремень и вязаная бахрома. Рядом с ним расположилась электрогитара с перламутровым сине-золотистым покрытием — каждая металлическая струна на ней воссоздана с невероятной точностью! Подставка фигурки декорирована узором, нанесённым методом лазерной гравировки: он преломляет свет, создавая ослепительную игру красок. Добавьте его в свою коллекцию уже сегодня!



Высота — около 22,3 см