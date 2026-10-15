Фигурка коллекционная Funism Wuthering Waves Solaris Chronicles Tori Pack, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Funism Wuthering Waves Solaris Chronicles Tori Pack, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15018
  • Вес: 120 гр.
  • Источник: Wuthering Waves
  • Размер: 12.5 X 10.8 X 6.8
  • Производитель: Funism
  • Материал: PVC и Металл
1 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Коллекционная мини-фигурка подвеска по мотивам игровой вселенной Wuthering Waves. Компактный формат позволяет передать атмосферу оригинальной серии в небольшом коллекционном исполнении.

Высота фигурки составляет 4 см. Благодаря миниатюрному размеру её удобно размещать на письменном столе, полке, в витрине или использовать в небольшой тематической композиции вместе с другими коллекционными предметами.

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