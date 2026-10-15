Фигурка коллекционная Funism Wuthering Waves Solaris Chronicles Tori Pack, в ассортименте

1 290 ₽
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Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.
Коллекционная мини-фигурка подвеска по мотивам игровой вселенной Wuthering Waves. Компактный формат позволяет передать атмосферу оригинальной серии в небольшом коллекционном исполнении.
Высота фигурки составляет 4 см. Благодаря миниатюрному размеру её удобно размещать на письменном столе, полке, в витрине или использовать в небольшой тематической композиции вместе с другими коллекционными предметами.