Плюшевая маска для сна Wuthering Waves Zani

Зани - серьёзный и надёжный сотрудник семьи Монтелли, следует строгому распорядку и с лёгкостью справляется с задачами. Зани обладает двойственностью характера: днём она скрупулёзно организованный и компетентный профессионал, а ночью - могущественный борец за справедливость. Зани олицетворяет безграничный потенциал, сдержанную силу и тихую, но непоколебимую преданность справедливости и порядку.



Размеры: 20 х 9 см.