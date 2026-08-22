Плюшевая маска для сна Wuthering Waves Zani

1 390 ₽
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Зани - серьёзный и надёжный сотрудник семьи Монтелли, следует строгому распорядку и с лёгкостью справляется с задачами. Зани обладает двойственностью характера: днём она скрупулёзно организованный и компетентный профессионал, а ночью - могущественный борец за справедливость. Зани олицетворяет безграничный потенциал, сдержанную силу и тихую, но непоколебимую преданность справедливости и порядку.
Размеры: 20 х 9 см.