Плюшевая маска для сна Wuthering Waves Brant

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Плюшевая маска для сна Wuthering Waves Brant category.accessories
1 390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Брант - капитан труппы недотёп из Ринашиты. Романтичная и свободолюбивая личность, непредсказуемый и полный жизненных сил. На сцене принимает множество ролей, но те, кто встречает его вне света софитов, отзываются о нём как о крайне добром человеке с открытой душой. Среди русскоязычного комьюнити Брант получил прозвище «Пират».

Размеры: 20 х 9 см.

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