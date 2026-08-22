Брант - капитан труппы недотёп из Ринашиты. Романтичная и свободолюбивая личность, непредсказуемый и полный жизненных сил. На сцене принимает множество ролей, но те, кто встречает его вне света софитов, отзываются о нём как о крайне добром человеке с открытой душой. Среди русскоязычного комьюнити Брант получил прозвище «Пират».



Размеры: 20 х 9 см.