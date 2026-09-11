Фигурка коллекционная Pop Mart Labubu The Monsters Pin for Love N-Z, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Pop Mart Labubu The Monsters Pin for Love N-Z, в ассортименте category.random-figures
51%
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14804
  • Вес: 60 гр.
  • Источник: The Monsters
  • Размер: 10.5 X 6 X 6
  • Производитель: POP MART
  • Материал: PVC, Полиэстер и Цинковый сплав
Оригинальная цена
5 690 ₽
2 804 ₽
Специальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор брелка случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.

Лабубу - коллекционные плюшевые игрушки в виде проказливых монстров с эльфийскими ушками. Их главные черты - пушистое тело, большие глаза и девять заметных зубов. Лабубу придумал нидерландский художник гонконгского происхождения Касинг Лунг для своей вселенной комиксов "Монстры" более десяти лет назад. Изначально так звали главную героиню, которая жила в волшебном лесу.

Высота без учета петли: 10,5 см.

Высота с петлей: 17,5 см.

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