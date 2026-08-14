Фигурка коллекционная EMMA Secret forest River of Time Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная EMMA Secret forest River of Time Series, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14608
  • Вес: 155 гр.
  • Источник: Emma
  • Размер: 125 x 80 x 75
  • Производитель: MJ Studio
  • Материал: Пластик
1 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Серия River of Time surprise box, это 10 фигурок, которые представляют разные легендарные народы и мифы. Каждый из персонажей одет в костюм и украшен, в соответствии с эпохой, которую представляет.
В серии коллекционных фигурок Эмма "Река времени" 8 обычных дизайнов, 1 секретный и 1 суперсекретный. Секретный персонаж - Путешественник во времени - встречается достаточно редко. В 96 сюрприз боксах вы встретите только одну такую фигурку. Суперсекретный персонаж - Атлантида  - встречается еще реже. Из 192 блайнд боксов только в одном найдешь ее. Удачи!
Высота каждой фигурки составляет от 7,5 до 10 см.
Минифигурки изготовлены из нетоксичного, безвредного ПВХ без запаха. Все фигурки раскрашены вручную с высокой детализацией. Краски стойкие и не выгорают на солнце.
Абсолютно идеальная покраска, красивые и яркие цвета. Детализация завораживает: очаровательные маленькие личики самих героев, детали их костюмов, все в этих маленьких произведениях искусства погружает в атмосферу таинственного лесного мероприятия.
Любая из этих симпатичных фигурок отлично впишется в интерьер. Но коллекция, конечно, будет смотреться эффектнее. Такая фигурка-сюрприз станет отличным подарком как коллекционеру со стажем, так и новичку.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

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