Фигурка коллекционная EMMA Secret forest River of Time Series, в ассортименте

Серия River of Time surprise box, это 10 фигурок, которые представляют разные легендарные народы и мифы. Каждый из персонажей одет в костюм и украшен, в соответствии с эпохой, которую представляет.

В серии коллекционных фигурок Эмма "Река времени" 8 обычных дизайнов, 1 секретный и 1 суперсекретный. Секретный персонаж - Путешественник во времени - встречается достаточно редко. В 96 сюрприз боксах вы встретите только одну такую фигурку. Суперсекретный персонаж - Атлантида - встречается еще реже. Из 192 блайнд боксов только в одном найдешь ее. Удачи!

Высота каждой фигурки составляет от 7,5 до 10 см.

Минифигурки изготовлены из нетоксичного, безвредного ПВХ без запаха. Все фигурки раскрашены вручную с высокой детализацией. Краски стойкие и не выгорают на солнце.

Абсолютно идеальная покраска, красивые и яркие цвета. Детализация завораживает: очаровательные маленькие личики самих героев, детали их костюмов, все в этих маленьких произведениях искусства погружает в атмосферу таинственного лесного мероприятия.

Любая из этих симпатичных фигурок отлично впишется в интерьер. Но коллекция, конечно, будет смотреться эффектнее. Такая фигурка-сюрприз станет отличным подарком как коллекционеру со стажем, так и новичку.



Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.