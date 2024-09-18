Фигурка Funko POP! Animation Inuyasha Rin (1296) по мотивам аниме "InuYasha".

Рин - второстепенный персонаж в аниме/манге InuYasha. Это маленькая девочка, чью семью убили бандиты, из-за чего она осталась немой. Она была убита подчиненными волка-демона Коги и воскрешена Великим Псом-Демоном Сесшомару. После своего воскрешения она снова смогла говорить.