3 190 ₽
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Фигурка Funko POP! Animation Inuyasha Rin (1296) по мотивам аниме "InuYasha".
Рин - второстепенный персонаж в аниме/манге InuYasha. Это маленькая девочка, чью семью убили бандиты, из-за чего она осталась немой. Она была убита подчиненными волка-демона Коги и воскрешена Великим Псом-Демоном Сесшомару. После своего воскрешения она снова смогла говорить.