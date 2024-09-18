Funko POP! Animation Inuyasha Rin (1296)

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Funko POP! Animation Inuyasha Rin (1296) фигурка
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-12664
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Inuyasha
  • Размер: 11.5 х 9 х 16 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
3 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка Funko POP! Animation Inuyasha Rin (1296) по мотивам аниме "InuYasha".

Рин - второстепенный персонаж в аниме/манге InuYasha. Это маленькая девочка, чью семью убили бандиты, из-за чего она осталась немой. Она была убита подчиненными волка-демона Коги и воскрешена Великим Псом-Демоном Сесшомару. После своего воскрешения она снова смогла говорить.

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