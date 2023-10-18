Funko POP! Animation Inuyasha Kikyo (1298)

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Funko POP! Animation Inuyasha Kikyo (1298) фигурка
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-11776
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Inuyasha
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
2 590 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

икио – мико, девушка наделённая особой силой. Именно ей была доверена охрана Камня Четырёх Душ. Её оружие – очищающие стрелы, которые она использует для уничтожения демонов и прочей нечисти. Кикио умна, спокойна и обладает довольно сильным характером. Она впервые встречает Инуяшу, когда тот пытается похитить из храма Камень Четырёх Душ, находящийся под её охраной.

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