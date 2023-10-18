Funko POP! Animation Inuyasha Kikyo (1298)

икио – мико, девушка наделённая особой силой. Именно ей была доверена охрана Камня Четырёх Душ. Её оружие – очищающие стрелы, которые она использует для уничтожения демонов и прочей нечисти. Кикио умна, спокойна и обладает довольно сильным характером. Она впервые встречает Инуяшу, когда тот пытается похитить из храма Камень Четырёх Душ, находящийся под её охраной.