Funko POP! Animation Trigun Descartes (Exc) 6" (1368)

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Funko POP! Animation Trigun Descartes (Exc) 6" (1368) фигурка
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-12120
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Trigun
  • Размер: 16,5 x 14 x 20,5 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
4 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка Funko POP! Animation Trigun Descartes (Exc) 6" по мотивам аниме "Триган".

Декарт - бандит, обладает гигантской кибернетической рукой с прикрепленным к ней бумерангом, который является его основным оружием. У него зеленый ирокез, винты, имплантированные в голову и левую руку, и удлиненные мочки ушей. Декарт носит красную майку и коричневые брюки.

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