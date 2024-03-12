Funko POP! Animation Trigun Descartes (Exc) 6" (1368)

4 290 ₽
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Фигурка Funko POP! Animation Trigun Descartes (Exc) 6" по мотивам аниме "Триган".
Декарт - бандит, обладает гигантской кибернетической рукой с прикрепленным к ней бумерангом, который является его основным оружием. У него зеленый ирокез, винты, имплантированные в голову и левую руку, и удлиненные мочки ушей. Декарт носит красную майку и коричневые брюки.