Funko POP! Animation Castlevania Nocturne Erzsebet (1689)

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Funko POP! Animation Castlevania Nocturne Erzsebet (1689) фигурка
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-12844
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Castlevania Nocturne
  • Размер: 11 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
2 890 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка Funko POP! Animation Castlevania Nocturne Erzsebet (1689) 80271 по мотивам аниме "Castlevania: Nocturne".

Графиня Эржебет Батори - королева вампиров, которая планирует захватить мир, принеся в него вечную ночь, и при этом навсегда оставить своих собратьев-вампиров бродить на свободе. Она чрезвычайно могущественна и считает себя реинкарнацией древнеегипетской богини войны Сехмет.

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