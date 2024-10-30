Фигурка Funko POP! Animation Castlevania Nocturne Erzsebet (1689) 80271 по мотивам аниме "Castlevania: Nocturne".

Графиня Эржебет Батори - королева вампиров, которая планирует захватить мир, принеся в него вечную ночь, и при этом навсегда оставить своих собратьев-вампиров бродить на свободе. Она чрезвычайно могущественна и считает себя реинкарнацией древнеегипетской богини войны Сехмет.