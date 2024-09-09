Фигурка Funko POP! Deluxe Avatar The Last Airbender King Bumi (1444) по мотивам аниме "Аватар: Легенда об Аанге".

Царь Буми - чудаковатый пожилой царь Омашу с дикими глазами. Буми был близким другом Аанга и единственным человеком, кто знал его до войны и жив на момент событий "Легенды об Аанге". Он хоть и стар, но не лишен безумных мыслей и энтузиазма. Несмотря на свой возраст с его очевидными слабостями, Буми является могучим магом земли, утверждая, что является настоящим мастером, какого ещё мир не видал.