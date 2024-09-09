Funko POP! Deluxe Avatar The Last Airbender King Bumi (1444)

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Funko POP! Deluxe Avatar The Last Airbender King Bumi (1444) фигурка
30%
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-12579
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Avatar: The Last Airbender
  • Размер: 17 x 14 x 20 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
Оригинальная цена
6 790 ₽
4 753 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка Funko POP! Deluxe Avatar The Last Airbender King Bumi (1444) по мотивам аниме "Аватар: Легенда об Аанге".

Царь Буми - чудаковатый пожилой царь Омашу с дикими глазами. Буми был близким другом Аанга и единственным человеком, кто знал его до войны и жив на момент событий "Легенды об Аанге". Он хоть и стар, но не лишен безумных мыслей и энтузиазма. Несмотря на свой возраст с его очевидными слабостями, Буми является могучим магом земли, утверждая, что является настоящим мастером, какого ещё мир не видал.

Отзывы и вопросы

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