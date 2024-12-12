Ты тоже видишь смерть

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Ты тоже видишь смерть книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-13163
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: O2. Young adult книги
  • Размер: 13,2 x 20,5 см.
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Драма и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Ао Морита
  • ISBN: 978-5-353-10714-9
750 ₽

Описание

Однажды утром старшеклассник Арата Мотидзуки видит над своим отражением в зеркале цифры 99. Это значит, что меньше, чем через сто дней он умрет. И обратный отсчет уже начался. По своему горькому опыту Арата знает: если над кем-то появились цифры смерти, его уже не спасти…

Юноша готов смириться с судьбой, но его новая одноклассница Маи Куросэ так просто сдаваться не собирается! Как и Арата, она с детства видит отмеченных смертью – и теперь готова на все, чтобы спасти того, кого уже успела полюбить.

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