Ты тоже видишь смерть

Однажды утром старшеклассник Арата Мотидзуки видит над своим отражением в зеркале цифры 99. Это значит, что меньше, чем через сто дней он умрет. И обратный отсчет уже начался. По своему горькому опыту Арата знает: если над кем-то появились цифры смерти, его уже не спасти…

Юноша готов смириться с судьбой, но его новая одноклассница Маи Куросэ так просто сдаваться не собирается! Как и Арата, она с детства видит отмеченных смертью – и теперь готова на все, чтобы спасти того, кого уже успела полюбить.