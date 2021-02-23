World of WarCraft. Traveler: Сияющий клинок

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World of WarCraft. Traveler: Сияющий клинок книга
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  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-6678
  • Вес: 300 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Мэделин Ру
  • ISBN: 978-5-17-134425-2
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Описание

Арамар Торн и Макаса Флинтвилл хлебнули невзгод сполна. С тех пор, как отец доверил Араму волшебный компас, Арам с Макасой странствуют по самым удивительным краям Азерота в поисках осколков легендарного оружия, Алмазного Клинка. Казалось бы, правда об этом оружии и страшных бедствиях, которые оно должно предотвратить, канула в морскую пучину вместе с капитаном Грейдоном Торном... но не всякой тайне суждено остаться тайной навеки. Стараясь держаться на пару шагов впереди Малуса и Сокрытых — опасных наемников и чародеев, которые, дабы заполучить компас, не остановятся ни перед чем, — Арам с Макасой собрали вокруг себя целый отряд сильных союзников. Непоседливые гоблины, фантастические существа, могущественные друиды, таинственные дриады — всех их влечет к юному художнику и грозной воительнице, и это внушает надежду: ведь в самый отчаянный час, дабы спасти Азерот от хаоса и вечной тьмы, Араму с Макасой пригодится любая помощь, какую только удастся сыскать. Читайте впечатляющее завершение трилогии "World of Warcraft: Traveler", написанное автором бестселлеров по версии "Нью-Йорк таймс" Мэделин Ру и украшенное множеством потрясающих новых рисунков!

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