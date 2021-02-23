World of WarCraft. Traveler: Сияющий клинок

Арамар Торн и Макаса Флинтвилл хлебнули невзгод сполна. С тех пор, как отец доверил Араму волшебный компас, Арам с Макасой странствуют по самым удивительным краям Азерота в поисках осколков легендарного оружия, Алмазного Клинка. Казалось бы, правда об этом оружии и страшных бедствиях, которые оно должно предотвратить, канула в морскую пучину вместе с капитаном Грейдоном Торном... но не всякой тайне суждено остаться тайной навеки. Стараясь держаться на пару шагов впереди Малуса и Сокрытых — опасных наемников и чародеев, которые, дабы заполучить компас, не остановятся ни перед чем, — Арам с Макасой собрали вокруг себя целый отряд сильных союзников. Непоседливые гоблины, фантастические существа, могущественные друиды, таинственные дриады — всех их влечет к юному художнику и грозной воительнице, и это внушает надежду: ведь в самый отчаянный час, дабы спасти Азерот от хаоса и вечной тьмы, Араму с Макасой пригодится любая помощь, какую только удастся сыскать. Читайте впечатляющее завершение трилогии "World of Warcraft: Traveler", написанное автором бестселлеров по версии "Нью-Йорк таймс" Мэделин Ру и украшенное множеством потрясающих новых рисунков!