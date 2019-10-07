K-POP cамоучитель корейского языка + словарь

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K-POP cамоучитель корейского языка + словарь книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-2313
  • Вес: 225 гр.
  • Источник: K-Pop
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 192
  • Обложка: твердый
  • Автор: Полина Колесникова
425 ₽

Описание

Эта уникальная книжка — настоящая находка для всех поклонников K-POP! В ней собраны самые необходимые термины, связанные с K-POP культурой, полезные выражения и нужные фразы, благодаря которым вы не только научитесь быстро читать по-корейски, но и сможете удивить своих друзей фразами на корейском языке и даже признаться в любви своему айдолу! Книга состоит из трех частей: небольшого вводного курса в корейский язык, K-POP разговорника и словаря, в котором собраны самые важные K-POP термины. Все слова и выражения снабжаются русской транскрипцией и примерами употребления. Книга подойдет всем фанатам корейской популярной музыки, желающим еще больше погрузиться в мир K-POP культуры, узнать больше о любимых исполнителях и сделать первые шаги в изучении корейского языка.

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