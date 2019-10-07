K-POP cамоучитель корейского языка + словарь

Эта уникальная книжка — настоящая находка для всех поклонников K-POP! В ней собраны самые необходимые термины, связанные с K-POP культурой, полезные выражения и нужные фразы, благодаря которым вы не только научитесь быстро читать по-корейски, но и сможете удивить своих друзей фразами на корейском языке и даже признаться в любви своему айдолу! Книга состоит из трех частей: небольшого вводного курса в корейский язык, K-POP разговорника и словаря, в котором собраны самые важные K-POP термины. Все слова и выражения снабжаются русской транскрипцией и примерами употребления. Книга подойдет всем фанатам корейской популярной музыки, желающим еще больше погрузиться в мир K-POP культуры, узнать больше о любимых исполнителях и сделать первые шаги в изучении корейского языка.