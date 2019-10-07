K-POP Корейский

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K-POP Корейский книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-2305
  • Вес: 460 гр.
  • Источник: K-Pop
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 256
  • Обложка: Твердая обложка
705 ₽

Описание

Что может быть интереснее и увлекательнее изучения языка с помощью любимых песен? Книга "K-POP корейский" - это настоящая находка для всех, кто увлекается музыкальным жанром K-Pop и мечтает выучить корейский язык. Последовательно изучая простые выражения и самую необходимую грамматику, ты сможешь не только прочитать и понять 20 наиболее популярных за последние несколько лет K-pop песен, но и заговорить на корейском! В книжке ты также найдешь множество полезных разговорных выражений и правил произношения сложных слов. Изучение станет еще более увлекательным, благодаря содержащимся в книге веселым иллюстрациям, интересным упражнениям и занятной информации об исполнителе и песне.

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