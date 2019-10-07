Что может быть интереснее и увлекательнее изучения языка с помощью любимых песен? Книга "K-POP корейский" - это настоящая находка для всех, кто увлекается музыкальным жанром K-Pop и мечтает выучить корейский язык. Последовательно изучая простые выражения и самую необходимую грамматику, ты сможешь не только прочитать и понять 20 наиболее популярных за последние несколько лет K-pop песен, но и заговорить на корейском! В книжке ты также найдешь множество полезных разговорных выражений и правил произношения сложных слов. Изучение станет еще более увлекательным, благодаря содержащимся в книге веселым иллюстрациям, интересным упражнениям и занятной информации об исполнителе и песне.