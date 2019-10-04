K-POP! Корейская революция в музыке

Корейская культура покоряет мир! Сейчас K-Pop – не только тренд, но и стиль жизни для многих. Клипы ведущих исполнителей корейской поп-музыки собирают сотни миллионов просмотров. Интернет помог ярким артистам не просто стать звездами, а сделать свое творчество основой новой молодежной культуры. Увлечение этим музыкальным жанром покорило широкую аудиторию, прежде кажущуюся немыслимой. Наша страна не стала исключением. В социальных сетях огромная армия преданных поклонников следит за жизнью своих кумиров.