K-POP! Корейская революция в музыке

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K-POP! Корейская революция в музыке книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-2198
  • Вес: 545 гр.
  • Источник: K-Pop
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 128
  • Обложка: Твердая обложка
  • Автор: Марк Джеймс Рассел
540 ₽

Описание

Корейская культура покоряет мир! Сейчас K-Pop – не только тренд, но и стиль жизни для многих. Клипы ведущих исполнителей корейской поп-музыки собирают сотни миллионов просмотров. Интернет помог ярким артистам не просто стать звездами, а сделать свое творчество основой новой молодежной культуры. Увлечение этим музыкальным жанром покорило широкую аудиторию, прежде кажущуюся немыслимой. Наша страна не стала исключением. В социальных сетях огромная армия преданных поклонников следит за жизнью своих кумиров.

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