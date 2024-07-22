Книги от издательства Эксмо

Безмятежный лотос у подножия храма истины книга
Безмятежный лотос у подножия храма истины
Цена: Цена 690 ₽
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Дом-убийца в кольце огня книга
26%
Дом-убийца в кольце огня
Цена: 715 ₽ 530 ₽
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Манга. Уроки рисования на каждый день книга
Манга. Уроки рисования на каждый день
Цена: Цена 710 ₽
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Смерть среди бессмертных книга
Смерть среди бессмертных
Цена: Цена 610 ₽
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Рисуем мангу 2. Учимся создавать комикс с нуля с Марком Крилли книга
Рисуем мангу 2. Учимся создавать комикс с нуля с Марком Крилли
Цена: Цена 645 ₽
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EXO и я. Фанбук книга
EXO и я. Фанбук
Цена: Цена 400 ₽
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Тайная история Marvel Comics. Как группа изгоев создала супергероев книга
Тайная история Marvel Comics. Как группа изгоев создала супергероев
Цена: Цена 590 ₽
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K-Pop. Love Story. На виду у миллионов книга
K-Pop. Love Story. На виду у миллионов
Цена: Цена 255 ₽
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Кодзима - гений. История разработчика, перевернувшего индустрию видеоигр книга
Кодзима - гений. История разработчика, перевернувшего индустрию видеоигр
Цена: Цена 890 ₽
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EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы книга
12%
EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы
Цена: 430 ₽ 380 ₽
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Как выжить в индустрии комикса. Советы от профессионалов книга
Как выжить в индустрии комикса. Советы от профессионалов
Цена: Цена 460 ₽
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BTS и я. Фанбук книга
BTS и я. Фанбук
Цена: Цена 415 ₽
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K-POP! Корейская революция в музыке книга
K-POP! Корейская революция в музыке
Цена: Цена 540 ₽
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Восхождение фениксов книга
Восхождение фениксов
Гарри Поттер. Праздники и пиршества. Официальная книга по мотивам любимой киновселенной. книга
Гарри Поттер. Праздники и пиршества. Официальная книга по мотивам любимой киновселенной.
Ведьмак. Неофициальная кулинарная книга книга
Ведьмак. Неофициальная кулинарная книга
Театр кошмаров книга
Театр кошмаров
Город злодеев. Королева зеркал. Книга 2 книга
Город злодеев. Королева зеркал. Книга 2
Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии книга
Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии
От идеи до скетча: Манга и аниме. Советы и лайфхаки 50 профессиональных художников жанра книга
От идеи до скетча: Манга и аниме. Советы и лайфхаки 50 профессиональных художников жанра

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