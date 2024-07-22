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Книги от издательства Эксмо
Безмятежный лотос у подножия храма истины
Цена:
Цена
690 ₽
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26%
Дом-убийца в кольце огня
Цена:
715 ₽
530 ₽
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Манга. Уроки рисования на каждый день
Цена:
Цена
710 ₽
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Смерть среди бессмертных
Цена:
Цена
610 ₽
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Рисуем мангу 2. Учимся создавать комикс с нуля с Марком Крилли
Цена:
Цена
645 ₽
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EXO и я. Фанбук
Цена:
Цена
400 ₽
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Тайная история Marvel Comics. Как группа изгоев создала супергероев
Цена:
Цена
590 ₽
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K-Pop. Love Story. На виду у миллионов
Цена:
Цена
255 ₽
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Кодзима - гений. История разработчика, перевернувшего индустрию видеоигр
Цена:
Цена
890 ₽
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12%
EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы
Цена:
430 ₽
380 ₽
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Как выжить в индустрии комикса. Советы от профессионалов
Цена:
Цена
460 ₽
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BTS и я. Фанбук
Цена:
Цена
415 ₽
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K-POP! Корейская революция в музыке
Цена:
Цена
540 ₽
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Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии
От идеи до скетча: Манга и аниме. Советы и лайфхаки 50 профессиональных художников жанра
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Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
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