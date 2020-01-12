K-Pop. Love Story. На виду у миллионов

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K-Pop. Love Story. На виду у миллионов книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-4836
  • Вес: 270 гр.
  • Источник: K-Pop
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Аэ-Юнг
  • ISBN: 978-5-04-106670-3
255 ₽

Описание

Новинка! Впервые на русском языке! Фанфик о самой успешной K-pop группе! Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?

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