BTS. Биография популярной корейской группы

BTS ARMY, у вас в руках самая полная версия фан-книги, дающая возможность рассмотреть все стороны жизни каждого участника самой популярной на планете, вашей любимой K-POP группы… BTS!

"Эта книга показывает BTS совершенно с другой стороны. Многие привыкли считать их просто очередной группой, но если копнуть глубже, то можно понять, что у них с самого начала была особая задача. Они попали в группу не просто так, у каждого участника была своя мечта и история, а все вместе - это история про настоящих и искренних в своих намерениях ребят, которые добились всего, чего хотели". — Оксана Флаф