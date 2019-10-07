BTS. Биография популярной корейской группы

0 отзывов
BTS. Биография популярной корейской группы книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-2311
  • Вес: 565 гр.
  • Источник: BTS и K-Pop
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 64
  • Жанр: Биография
  • Обложка: Твердая обложка
520 ₽

Описание

BTS ARMY, у вас в руках самая полная версия фан-книги, дающая возможность рассмотреть все стороны жизни каждого участника самой популярной на планете, вашей любимой K-POP группы… BTS!

 

 

"Эта книга показывает BTS совершенно с другой стороны. Многие привыкли считать их просто очередной группой, но если копнуть глубже, то можно понять, что у них с самого начала была особая задача. Они попали в группу не просто так, у каждого участника была своя мечта и история, а все вместе - это история про настоящих и искренних в своих намерениях ребят, которые добились всего, чего хотели". — Оксана Флаф

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)