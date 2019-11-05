K-POP. Живые выступления, фанаты, айдолы и мультимедиа

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K-POP. Живые выступления, фанаты, айдолы и мультимедиа книга
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  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-4283
  • Вес: 595 гр.
  • Источник: K-Pop
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 368
  • Обложка: твердый
  • Автор: Ким Сук Янг
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Описание

Вы когда-нибудь задумывались, почему K-pop стал таким популярным? Как за очень короткое время сумел выйти на мировые сцены и завоевать сердца фанатов со всего земного шара? В своей книге автор, специалист по культуре Азии, объясняет этот феномен и его влияние на современную медиаиндустрию, а также живо и доступно рассказывает о самих айдолах, об их взаимодействии с фанатами, СМИ и социальными сетями. "K-POP. Живые выступления, фанаты, айдолы и мультимедиа" — настоящая находка не только для поклонников корейских исполнителей, но и для всех меломанов, интересующихся внутренней кухней музыкального мира.

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