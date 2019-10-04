EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы

EXO - группа с неземным талантом, которая штурмом захватила этот мир. Их запоминающиеся песни, волшебная музыка, клипы и невероятные перфомансы покорили миллионы фанатов. Такие синглы как "Growl", "Call me baby", "Monster", "Ko Ko Bop", "Universe" и "Tempo" взлетели на вершины чартов практически на всей территории планеты Земля. Каждый из студийных альбомов группы был распродан тиражом более одного миллиона копий. Перед вами первая в России история воплощения невероятной идеи музыканта и продюсера SM Entertainment Ли Сумана, стоявшего у истоков K-POP. Он решил создать две одноименные группы, которые будут продвигаться параллельно в Китае и Южной Корее: так на свет появились коллективы ЕХО-К и ЕХО-М. Их описывали так: "Новая группа, которая отныне будет лидировать на мировой музыкальной арене!" Они дебютировали в один день, в одно время, с одной песней, и это стало одним из самых необычных и долгожданных появлений за всю историю К-рор!