EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы

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EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы книга
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  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-2177
  • Вес: 545 гр.
  • Источник: Exo и K-Pop
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 240
  • Жанр: Биография
  • Обложка: твердый
  • Автор: Эдриан Бесли
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Описание

EXO - группа с неземным талантом, которая штурмом захватила этот мир. Их запоминающиеся песни, волшебная музыка, клипы и невероятные перфомансы покорили миллионы фанатов. Такие синглы как "Growl", "Call me baby", "Monster", "Ko Ko Bop", "Universe" и "Tempo" взлетели на вершины чартов практически на всей территории планеты Земля. Каждый из студийных альбомов группы был распродан тиражом более одного миллиона копий. Перед вами первая в России история воплощения невероятной идеи музыканта и продюсера SM Entertainment Ли Сумана, стоявшего у истоков K-POP. Он решил создать две одноименные группы, которые будут продвигаться параллельно в Китае и Южной Корее: так на свет появились коллективы ЕХО-К и ЕХО-М. Их описывали так: "Новая группа, которая отныне будет лидировать на мировой музыкальной арене!" Они дебютировали в один день, в одно время, с одной песней, и это стало одним из самых необычных и долгожданных появлений за всю историю К-рор!

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