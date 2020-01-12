Тайная история Marvel Comics. Как группа изгоев создала супергероев

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Тайная история Marvel Comics. Как группа изгоев создала супергероев книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-4837
  • Вес: 630 гр.
  • Издатель: Эксмо
  • Размер: 22 x 14,3 см.
  • Количество страниц: 592
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Marvel
  • Автор: Хау Шон
  • ISBN: 978-5-04-102248-8
590 ₽

Описание

Эта книга — о людях, подаривших миру легендарных супергероев. Об огромной корпорации, которая много лет назад посмела бросить вызов титану индустрии DC Comics и преуспела. О Мартине Гудмене, который ничего не понимал в комиксах и просто хотел заработать как можно больше денег. О Стэне Ли, пришедшем в компанию курьером, а в итоге ставшем главным лицом Marvel. О Джеке Кирби, ветеране Второй мировой войны, который просто хотел придумывать невероятные истории, но стал жертвой чужой алчности и был вынужден покинуть компанию. И о многих других людях, создававших ту вселенную, которую мы имеем сейчас. Автор смог поговорить со всеми этими людьми и узнать их историю. Порой их взгляды на одно и то же событие отличаются, порой они нелестно высказываются друг о друге, но все это — самая полная история великой компании, изменившей сразу две индустрии — комиксов и кино.

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