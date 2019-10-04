Как выжить в индустрии комикса. Советы от профессионалов

Мечтаешь нарисовать успешный комикс и занять достойное место на пьедестале российской индустрии комиксов? Тогда в твоих руках оказалась нужная книга. Дмитрий Лященко в своей книге собрал опыт двухсот лучших комиксистов России, проанализировал состояние индустрии и подготовил лайфхаки по выживанию в мире графических романов. Первая часть книги состоит из ответов на двенадцать важных вопросов. Например, как становятся комиксистами, когда в стране почти нет профильного образования и устоявшейся школы, где брать мотивацию и время, как добиться того, чтобы комикс стал не просто хобби, но заработком. Во второй части вы узнаете как пройти все этапы - от идеи и сценария до раскадровки и рисования. В последней части художники сами расскажут, как работать с издателем и читателями, выступать на фестивалях и продвигать проекты.



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