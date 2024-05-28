Assassin's Creed. Фрагменты. Клинок Айдзу

На кону судьба Японии…

1868 год.

Вот-вот разразится война в Босине. Тамплиеры, проникшие в число ближайших советников императора, подталкивают его начать кампанию против сёгуна Токугавы, которого поддерживает Братство Ассасинов.

Шестнадцатилетняя японка Ацуко выросла в зажиточном районе города Айдзу в тени своего брата Ибуки. Девушку собираются выдать замуж по расчету, но у нее есть секрет: она владеет оружием так же хорошо, как и ее брат. А за талантом ее брата на самом деле скрывается непреодолимый страх перед битвой.

Когда начинается война, Ибука должен отправиться сражаться и защитить честь семьи. Ацуко хочет защитить своего брата и, вопреки традиции, запрещающей женщинам участвовать в битвах, тайно поступает на службу как простой солдат. Она мечтает доказать всем свои способности, но вскоре сталкивается с манипуляциями и заговорами, которые чересчур серьезны и опасны для двух подростков.

Что окажется сильнее: братская любовь или убеждения и честь? Подойдет ли к концу великая эпоха самураев?

Читайте захватывающий роман из серии «Assassin’s Creed. Фрагменты», который перенесет вас в сердце последних мгновений средневековой Японии.