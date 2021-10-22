Assassin's Creed: Меч Шао Цзюнь. Том 3

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Assassin's Creed: Меч Шао Цзюнь. Том 3 манга
32%
  • Assassin's Creed: Blade of Shao Jun. Vol 3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8428
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Assassin's Creed
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 14 x 21 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Assassin's Creed
  • Автор: Курата Минодзи
  • ISBN: 978-5-17-137613-0
Assassin's Creed
Том 1
Том 2
Том 3
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675 ₽
460 ₽
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Описание

Увлекательное приключение в Китае по мотивам оригинальной видеоигры «Assassin’s Creed® Chronicles: Китай» от Ubisoft !

XVI век. Эпоха Мин.
Шао Цзюнь, последний ассасин Китайского братства, возвращается на родину, чтобы отомстить за убийство своих собратьев. После событий в горах Майцзишань и порте Макао она продолжает преследовать оставшихся приближённых императора из «Восьми тигров», чтобы вернуть похищенное сокровище, переданное ей великим наставником Эцио Аудиторе. События, которые разворачиваются перед вами, — память предков, сохранившаяся в генах девушки Лизы из Японии, которая теперь ведёт собственную борьбу с Орденом тамплиеров в настоящем времени.

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