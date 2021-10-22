Assassin's Creed: Меч Шао Цзюнь. Том 3

Увлекательное приключение в Китае по мотивам оригинальной видеоигры «Assassin’s Creed® Chronicles: Китай» от Ubisoft !



XVI век. Эпоха Мин.

Шао Цзюнь, последний ассасин Китайского братства, возвращается на родину, чтобы отомстить за убийство своих собратьев. После событий в горах Майцзишань и порте Макао она продолжает преследовать оставшихся приближённых императора из «Восьми тигров», чтобы вернуть похищенное сокровище, переданное ей великим наставником Эцио Аудиторе. События, которые разворачиваются перед вами, — память предков, сохранившаяся в генах девушки Лизы из Японии, которая теперь ведёт собственную борьбу с Орденом тамплиеров в настоящем времени.