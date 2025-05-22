Подземелье вкусностей. Том 5.

Подземельем заинтересовались эльфы, и вот карательный отряд отправляется туда, чтобы выгнать приключенцев и устранить Безумного волшебника. Им всячески пытается помешать Кабру, что приводит к неожиданным последствиям: теперь он нянька для капитана «канареек», могущественного Митруна, которому в бою нет равных. Если, конечно, он будет вовремя спать, есть и пить. Опекая ослабшего Митруна, Кабру узнает главную тайну подземелья и приходит в ужас: Лайоса нужно остановить!

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 13 глав и бонус «Беседы о монстрах» (9-10): «Тушеная голова», «Суккубы» (1-2), «Крылатый лев», «Жареный ходячий гриб», «Шесть дней», «Конфи», «Кролики» (1-2), «Карри» (1-2), «Сисл» (1-2).