Подземелье вкусностей. Том 5.

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Подземелье вкусностей. Том 5. манга
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  • Dungeon Meshi. Vol 5
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14023
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 434
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 978-5-91996-562-6
  • Дата выхода: 2025
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Подземельем заинтересовались эльфы, и вот карательный отряд отправляется туда, чтобы выгнать приключенцев и устранить Безумного волшебника. Им всячески пытается помешать Кабру, что приводит к неожиданным последствиям: теперь он нянька для капитана «канареек», могущественного Митруна, которому в бою нет равных. Если, конечно, он будет вовремя спать, есть и пить. Опекая ослабшего Митруна, Кабру узнает главную тайну подземелья и приходит в ужас: Лайоса нужно остановить!

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 13 глав и бонус «Беседы о монстрах» (9-10): «Тушеная голова», «Суккубы» (1-2), «Крылатый лев», «Жареный ходячий гриб», «Шесть дней», «Конфи», «Кролики» (1-2), «Карри» (1-2), «Сисл» (1-2).

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