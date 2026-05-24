Подземелье вкусностей. Том 1.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Одна неудача в подземелье может изменить все! Несколько ловушек, потеря провианта, и вот отряд Лайоса терпит поражение, а его сестру съедает алый дракон! Уже в драконьей пасти Фалин завершает заклинание и отправляет Лайоса и других спутников на поверхность, однако несчастные оставляют в подземелье буквально все! Как им сражаться с таким ужасающим противником? Где найти средства, на что купить снаряжение? Нищие и голодные, они принимают непростое решение: готовить вкусности из монстров!
В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (1-2): «Жаркое», «Пирог», «Жареный василиск», «Омлет», «Хрустящие гнезда», «Живые доспехи» (1-2), «Тушеная капуста», «Орки», «Перекус», «Щербет», «Дворцовая кухня», «Отварной мимик», «Келпи».