Подземелье вкусностей. Том 1.

1 отзыв
Подземелье вкусностей. Том 1. манга
7%
  • Dungeon Meshi. Vol 1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13778
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 x 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 978-5-91996-536-7
  • Дата выхода: 2025
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Одна неудача в подземелье может изменить все! Несколько ловушек, потеря провианта, и вот отряд Лайоса терпит поражение, а его сестру съедает алый дракон! Уже в драконьей пасти Фалин завершает заклинание и отправляет Лайоса и других спутников на поверхность, однако несчастные оставляют в подземелье буквально все! Как им сражаться с таким ужасающим противником? Где найти средства, на что купить снаряжение? Нищие и голодные, они принимают непростое решение: готовить вкусности из монстров! 

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (1-2): «Жаркое», «Пирог», «Жареный василиск», «Омлет», «Хрустящие гнезда», «Живые доспехи» (1-2), «Тушеная капуста», «Орки», «Перекус», «Щербет», «Дворцовая кухня», «Отварной мимик», «Келпи».

Отзывы и вопросы

A

И

Очень красивое и качественое издание. Единственый вопрос ­− перевод слизней как слаймов.

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