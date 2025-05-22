Подземелье вкусностей. Том 2.

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Подземелье вкусностей. Том 2. манга
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  • Dungeon Meshi. Vol 2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13779
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 x 20 см.
  • Количество страниц: 378
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 978-5-91996-537-4
  • Дата выхода: 2025
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Чем дальше — тем вкуснее и опаснее! Отряд Лайоса, полакомившись призраками и жуками-сокровищниками, потихоньку пробирается на четвертый уровень подземелья, где обитают сладкоголосые сирены и агрессивные ихтиандры. Но не они самые жуткие монстры, а ундина! Марсиль ввязывается в магический бой, и ее тяжело ранят! Она теряет много крови, маны на исцеление больше нет… Неужели Лайосу и остальным придется повернуть назад и на время забыть об алом драконе? Или их найдут и помогут?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (3-4): «Рис», «Паразит на палочках», «Малина», «Жареное мясо», «Живые лианы», «Рагу», «Гигантские лягушки», «Снаружи», «Алый дракон» (1-6).

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