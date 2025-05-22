Подземелье вкусностей. Том 2.

Чем дальше — тем вкуснее и опаснее! Отряд Лайоса, полакомившись призраками и жуками-сокровищниками, потихоньку пробирается на четвертый уровень подземелья, где обитают сладкоголосые сирены и агрессивные ихтиандры. Но не они самые жуткие монстры, а ундина! Марсиль ввязывается в магический бой, и ее тяжело ранят! Она теряет много крови, маны на исцеление больше нет… Неужели Лайосу и остальным придется повернуть назад и на время забыть об алом драконе? Или их найдут и помогут?

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (3-4): «Рис», «Паразит на палочках», «Малина», «Жареное мясо», «Живые лианы», «Рагу», «Гигантские лягушки», «Снаружи», «Алый дракон» (1-6).