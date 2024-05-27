Берсерк. Том 6.

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Под покровом ночи Гатс и Каска, сопровождаемые лучшими воинами Отряда Соколов, проникают в темницу Уиндема, чтобы освободить томящегося там Гриффита. Узнав о случившемся, король Мидленда повелевает отправить в погоню за беглецами рыцарский орден Черных Псов, возглавляемый беспринципным психопатом Уайльдом. В развернувшейся ожесточенной схватке Гатс едва не лишается жизни, чудом сумев уцелеть. Но давшаяся таким тяжким трудом победа, как оказалось, в конечном счете лишена всякого смысла, ведь изможденных и павших духом людей ждет новое испытание, в ходе которого некогда амбициозный лидер Отряда Соколов будет вынужден принять судьбоносное решение и принести в жертву тех, кто прежде с фанатичной преданностью следовал за его мечтой...
В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, 21 глава: «Адские гончие» (1-4), «Рев дикого зверя», «Чащоба Злосчастья», «Смертельная схватка» (1-2), «Сердце, скованное броней», «Парящий в небесах», «Возвращение Бессмертного», «Заупокойная на ветру», «Сумеречные стражи», «Мальчишка из переулка», «Затмение», «Условный час», «Сошествие», «Полчища чудовищ», «Замок», «Предательство», «Пиршество». Здесь продолжается арка «Золотой век».
2024-05-27 10:46:24
Топчик
2024-05-21 22:55:34
Заказал все 6 томов. Это чудо! Ждем 7 и 8 тома.
2024-04-17 12:23:09
Уважаемый издатель, низкий вам поклон за проделанную работу. Очень надеюсь, что не прекратите издавать эту серию. Купил все тома и с нетерпением ожидаю новых.
2024-04-07 09:09:38
Очень жду 7 том. Другие, обязательно куплю для коллекции
2024-04-02 23:51:34
Огромная благодарность всей команде XL media за адаптацию культовый манги. Ждём продолжение!