Берсерк. Том 6.

Под покровом ночи Гатс и Каска, сопровождаемые лучшими воинами Отряда Соколов, проникают в темницу Уиндема, чтобы освободить томящегося там Гриффита. Узнав о случившемся, король Мидленда повелевает отправить в погоню за беглецами рыцарский орден Черных Псов, возглавляемый беспринципным психопатом Уайльдом. В развернувшейся ожесточенной схватке Гатс едва не лишается жизни, чудом сумев уцелеть. Но давшаяся таким тяжким трудом победа, как оказалось, в конечном счете лишена всякого смысла, ведь изможденных и павших духом людей ждет новое испытание, в ходе которого некогда амбициозный лидер Отряда Соколов будет вынужден принять судьбоносное решение и принести в жертву тех, кто прежде с фанатичной преданностью следовал за его мечтой...

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, 21 глава: «Адские гончие» (1-4), «Рев дикого зверя», «Чащоба Злосчастья», «Смертельная схватка» (1-2), «Сердце, скованное броней», «Парящий в небесах», «Возвращение Бессмертного», «Заупокойная на ветру», «Сумеречные стражи», «Мальчишка из переулка», «Затмение», «Условный час», «Сошествие», «Полчища чудовищ», «Замок», «Предательство», «Пиршество». Здесь продолжается арка «Золотой век».