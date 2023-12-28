Берсерк. Том 5.

44 отзывов
Берсерк. Том 5. манга
7%
  • Berserk. Vol. 5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9310
  • Вес: 900 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 474
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-421-6
  • Дата выхода: Май 2023 (Допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

C той поры, как Гатс ушел из Отряда Соколов, минул целый год. Все это время нелюдимый воин прожил в глуши, деля кров со стариком-кузнецом и его маленькой дочерью и пытаясь отточить мастерство владения мечом. Но однажды на городском ярмарочном турнире он случайно узнает, что бывшие боевые товарищи впали в немилость короля, а Гриффит брошен в темницу. Мучимый чувством вины, Гатс пытается исправить последствия своего давнего импульсивного решения и спасти человека, которого прежде считал другом. Он еще не знает, что попытка вернуть прошлое привела в движение колесо судьбы, и до предсказанного некогда Зоддом Бессмертным трагического финала остаются считанные дни...

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Скелет в рыцарских доспехах», «Накануне бесконечной ночи», «Сокол с перебитыми крыльями», «Крушение мечты», «Ярмарочный турнир», «Изгои», «Воин», «Боевые товарищи», «Признание», «Шрамы» (1-2), «Искры», «Вылазка в Уиндем» (1-2), «В предвкушении пиршества» (1-2), «Тысячелетние земли», «Воссоединение в бездне», «Путь к спасению», «Бакирака» (1-2) «Цветок в каменном замке». Здесь продолжается арка «Золотой век».

Отзывы и вопросы

A

D

Просто потрясный том , очень много чего раскрыла , прям ваще классно

М

Отлично

Шикарно, давайте уже 6 том

Х

Есть все пять томов, хотелось бы уже шестой и седьмой заполучить.

И

Приобрел с 20 по 22 года все пять томов и претензий вообще не имею. Единственное, что печалит - тома ждем годами практически, очень долго. Тот случай, когда тэйк май мани, но деньги тупо не за что отдать, томы не выходят. Очень сомневаюсь, что Берсерк плохо продается, вряд ли в этом проблема. Может с авторскими правами какие-то траблы, черт его знает... Грустно.

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