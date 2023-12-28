Берсерк. Том 5.

C той поры, как Гатс ушел из Отряда Соколов, минул целый год. Все это время нелюдимый воин прожил в глуши, деля кров со стариком-кузнецом и его маленькой дочерью и пытаясь отточить мастерство владения мечом. Но однажды на городском ярмарочном турнире он случайно узнает, что бывшие боевые товарищи впали в немилость короля, а Гриффит брошен в темницу. Мучимый чувством вины, Гатс пытается исправить последствия своего давнего импульсивного решения и спасти человека, которого прежде считал другом. Он еще не знает, что попытка вернуть прошлое привела в движение колесо судьбы, и до предсказанного некогда Зоддом Бессмертным трагического финала остаются считанные дни...

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Скелет в рыцарских доспехах», «Накануне бесконечной ночи», «Сокол с перебитыми крыльями», «Крушение мечты», «Ярмарочный турнир», «Изгои», «Воин», «Боевые товарищи», «Признание», «Шрамы» (1-2), «Искры», «Вылазка в Уиндем» (1-2), «В предвкушении пиршества» (1-2), «Тысячелетние земли», «Воссоединение в бездне», «Путь к спасению», «Бакирака» (1-2) «Цветок в каменном замке». Здесь продолжается арка «Золотой век».