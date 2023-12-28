Берсерк. Том 5.

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C той поры, как Гатс ушел из Отряда Соколов, минул целый год. Все это время нелюдимый воин прожил в глуши, деля кров со стариком-кузнецом и его маленькой дочерью и пытаясь отточить мастерство владения мечом. Но однажды на городском ярмарочном турнире он случайно узнает, что бывшие боевые товарищи впали в немилость короля, а Гриффит брошен в темницу. Мучимый чувством вины, Гатс пытается исправить последствия своего давнего импульсивного решения и спасти человека, которого прежде считал другом. Он еще не знает, что попытка вернуть прошлое привела в движение колесо судьбы, и до предсказанного некогда Зоддом Бессмертным трагического финала остаются считанные дни...
В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Скелет в рыцарских доспехах», «Накануне бесконечной ночи», «Сокол с перебитыми крыльями», «Крушение мечты», «Ярмарочный турнир», «Изгои», «Воин», «Боевые товарищи», «Признание», «Шрамы» (1-2), «Искры», «Вылазка в Уиндем» (1-2), «В предвкушении пиршества» (1-2), «Тысячелетние земли», «Воссоединение в бездне», «Путь к спасению», «Бакирака» (1-2) «Цветок в каменном замке». Здесь продолжается арка «Золотой век».
2023-12-28 17:20:23
Просто потрясный том , очень много чего раскрыла , прям ваще классно
2023-12-18 12:48:55
Отлично
2023-05-31 19:24:44
Шикарно, давайте уже 6 том
2023-04-30 02:48:14
Есть все пять томов, хотелось бы уже шестой и седьмой заполучить.
2023-04-05 23:05:29
Приобрел с 20 по 22 года все пять томов и претензий вообще не имею. Единственное, что печалит - тома ждем годами практически, очень долго. Тот случай, когда тэйк май мани, но деньги тупо не за что отдать, томы не выходят. Очень сомневаюсь, что Берсерк плохо продается, вряд ли в этом проблема. Может с авторскими правами какие-то траблы, черт его знает... Грустно.