Берсерк. Том 1.

55 отзывов
Берсерк. Том 1. манга
7%
  • Berserk. Vol. 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5063
  • Вес: 915 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 458
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Боевик, Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-290-8
  • Дата выхода: Июнь 2026 (допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание в твердом переплете, с суперобложкой и ляссе.

Одинокий воин, облаченный во все черное и с огромным, в человеческий рост, мечом за спиной, странствует по свету, верша свою месть силам зла. Там, где проходит его путь, неизменно остаются горы трупов, а кровь льется рекой. Народная молва нарекла этого воина Черным Мечником, но прежде его звали Гатсом, и он был обычным наемником, пока одно событие не изменило его жизнь навсегда.

В одном из трактиров Гатс случайно спасает жизнь эльфу по имени Пак, и тот, восхищенный мастерством и невероятной силой Черного Мечника, решает отправиться с ним в долгий путь. Он еще не знает, насколько тяжела и полна опасностей жизнь Гатса и как кровожадны и могущественны чудовища, которым тот поклялся отомстить...

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 5 крупных глав: «Черный мечник», 
«Клеймо», «Исполнители желаний» (1-3), которые входят в арку «Черный мечник». 

Отзывы и вопросы

A

Т

Печатное издание пушка, СПАСИБО!

12 из 15 есть! Ещё три тома в предзаказе, СПАСИБО!

Книжка пришла во время, всё отлично, сюжет просто пушка, очень интересный и захватывающий. Рекомендую 👍👍

А

Топ

Ш

Все супер!

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