Берсерк. Том 1.

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Издание в твердом переплете, с суперобложкой и ляссе.
Одинокий воин, облаченный во все черное и с огромным, в человеческий рост, мечом за спиной, странствует по свету, верша свою месть силам зла. Там, где проходит его путь, неизменно остаются горы трупов, а кровь льется рекой. Народная молва нарекла этого воина Черным Мечником, но прежде его звали Гатсом, и он был обычным наемником, пока одно событие не изменило его жизнь навсегда.
В одном из трактиров Гатс случайно спасает жизнь эльфу по имени Пак, и тот, восхищенный мастерством и невероятной силой Черного Мечника, решает отправиться с ним в долгий путь. Он еще не знает, насколько тяжела и полна опасностей жизнь Гатса и как кровожадны и могущественны чудовища, которым тот поклялся отомстить...
В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, 5 крупных глав: «Черный мечник»,
«Клеймо», «Исполнители желаний» (1-3), которые входят в арку «Черный мечник».
2026-03-01 12:53:29
Печатное издание пушка, СПАСИБО!
2026-02-09 15:19:01
12 из 15 есть! Ещё три тома в предзаказе, СПАСИБО!
2026-01-25 22:20:50
Книжка пришла во время, всё отлично, сюжет просто пушка, очень интересный и захватывающий. Рекомендую 👍👍
2025-04-18 13:40:44
Топ
2024-05-21 13:56:27
Все супер!