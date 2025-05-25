Берсерк. Том 10.

Видения приводят Гатса в Альбион, куда стекаются толпы бездомных скитальцев, гонимые чумой и голодом. Потеряв Каску, он надеется найти ее в этом людском море, однако Рыцарь-Череп предупреждает его, что все давно предрешено, и рождение величайшего зла уже не предотвратить. Мрачные пустынные земли у Башни приговора полны «еретиков», и Святой Престол посылает туда инквизитора, готового уничтожить всякого, кто сомневается в слове Божьем.



Едва оказавшись в этом краю, Гатс сталкивается с невероятным масштабом гонений: святые рыцари уводят в Башню приговора целые толпы, и никто из жуткого монастыря еще не возвращался…

В книгу вошли 19-й и 20-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Черный Мечник на святой земле», «Заблудшие», «Честолюбивый мальчишка», «Логово Тьмы», «Новая встреча», «Засада», «Обрыв», «Пленницы», «Железная дева», «Реки крови» (1-2), «Паучья нить», «Парящие и пресмыкающиеся», «Ангелы ада», «Погребенная дрянь», «Запуганные», «Знамения», «Мученичество», «Крах», «Тени эйдосов» (1-3). Здесь продолжается арка «Приговор. Церемония рождения».