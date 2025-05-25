Берсерк. Том 10.

16 отзывов
Берсерк. Том 10. манга
7%
  • Berserk. Vol. 10.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12449
  • Вес: 855 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 466
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-522-0
  • Дата выхода: Март 2025
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Видения приводят Гатса в Альбион, куда стекаются толпы бездомных скитальцев, гонимые чумой и голодом. Потеряв Каску, он надеется найти ее в этом людском море, однако Рыцарь-Череп предупреждает его, что все давно предрешено, и рождение величайшего зла уже не предотвратить. Мрачные пустынные земли у Башни приговора полны «еретиков», и Святой Престол посылает туда инквизитора, готового уничтожить всякого, кто сомневается в слове Божьем.

Едва оказавшись в этом краю, Гатс сталкивается с невероятным масштабом гонений: святые рыцари уводят в Башню приговора целые толпы, и никто из жуткого монастыря еще не возвращался…

В книгу вошли 19-й и 20-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Черный Мечник на святой земле», «Заблудшие», «Честолюбивый мальчишка», «Логово Тьмы», «Новая встреча», «Засада», «Обрыв», «Пленницы», «Железная дева», «Реки крови» (1-2), «Паучья нить», «Парящие и пресмыкающиеся», «Ангелы ада», «Погребенная дрянь», «Запуганные», «Знамения», «Мученичество», «Крах», «Тени эйдосов» (1-3). Здесь продолжается арка «Приговор. Церемония рождения».

Отзывы и вопросы

A

А

Надеюсь вы ребята выпустите все 43 тома! Вы наше спасение.

K

Ждем продолжения перевода, господа. Спасибо за возможность заиметь в бумаге.

S

ждем 11

🍺

Очень жду продолжение!

И

Приехал за 4 дня! Огромное спасибо! Жду некст часть

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