Берсерк. Том 11.

2 отзыва
Берсерк. Том 11. манга
7%
  • Berserk. Vol. 11.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13733
  • Вес: 855 гр.
  • Источник: Berserk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 16 x 22 см
  • Количество страниц: 466
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Ужасы, Приключения, Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэнтаро Миура
  • ISBN: 978-5-91996-541-1
  • Дата выхода: Июль 2026 (допечатка)
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Гатс отправляется в Башню приговора, чтобы вызволить Каску, которую уже обрекли на казнь. Только в обители инквизиторов творятся совершенно немыслимые вещи: призрачные чудовища растекаются по подвалам и пыточным, пожирая все на своем пути. Казалось бы, время обратиться к святой вере, однако палачи во главе с Мозгусом вдруг являют свою чудовищную натуру, и толпы обезумевших скитальцев поддерживают их молитвами.

Тем временем под башней вершится чей-то черный замысел. Готовится колыбель для брошенного младенца, который поможет явиться в этот мир белоснежному соколу. И да начнется новое тысячелетие!

В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, 21 глава: «Рыба, что волнует гладь», «Служитель дьявола» (1-2), «Страждущие пиявки», «И хлынула тьма» (1-2), «Резонанс», «Крах небес», «Рассвет», «Явление», «Решено! Отправляемся в путь», «Мир раскололся надвое», «Встреча на холме Мечей», «Чудовищный мечник против Черного Мечника», «Неизменное», «Военные хроники: Пролог», «Наступление кушан», «Боевой клич ветра» (1-2), «О снеге и пламени» (1-2).
Здесь завершается арка «Приговор. Церемония рождения», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».

Отзывы и вопросы

A

А

В конце 11 книги очень понравился двусторонний разворачивающийся арт, очень круто, надеюсь в остальных книгах будет так же

Наконец то, дождались!

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