Берсерк. Том 11.

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Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Гатс отправляется в Башню приговора, чтобы вызволить Каску, которую уже обрекли на казнь. Только в обители инквизиторов творятся совершенно немыслимые вещи: призрачные чудовища растекаются по подвалам и пыточным, пожирая все на своем пути. Казалось бы, время обратиться к святой вере, однако палачи во главе с Мозгусом вдруг являют свою чудовищную натуру, и толпы обезумевших скитальцев поддерживают их молитвами.
Тем временем под башней вершится чей-то черный замысел. Готовится колыбель для брошенного младенца, который поможет явиться в этот мир белоснежному соколу. И да начнется новое тысячелетие!
В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, 21 глава: «Рыба, что волнует гладь», «Служитель дьявола» (1-2), «Страждущие пиявки», «И хлынула тьма» (1-2), «Резонанс», «Крах небес», «Рассвет», «Явление», «Решено! Отправляемся в путь», «Мир раскололся надвое», «Встреча на холме Мечей», «Чудовищный мечник против Черного Мечника», «Неизменное», «Военные хроники: Пролог», «Наступление кушан», «Боевой клич ветра» (1-2), «О снеге и пламени» (1-2).
Здесь завершается арка «Приговор. Церемония рождения», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».