Загадка Дьявола. Том 1.

Издание содержит цветные иллюстрации. 10 «Ч» класс в академии «Мёдзё» открывается лишь при особых условиях. Двенадцать школьниц собрались в нем, чтобы убить свою одноклассницу, Хару Итиносэ. Одна из них – Токаку Адзума. Но чем дальше, тем больше интереса и сочувствия вызывает у нее Хару... «Убить и остаться в живых самой. Спасти ее и умереть... Или же спастись обеим?» Что выберет Токаку? И почему Хару хотят убить?