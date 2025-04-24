Загадка Дьявола. Том 1.

2 отзыва
Загадка Дьявола. Том 1. манга
8%
  • Akuma no Riddle. Vol 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-159
  • Вес: 245 гр.
  • Источник: Akuma no Riddle
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 182
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Школа, Драма и Боевик
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Юн Кога, Сунао Минатака
  • Дата выхода: Июнь 2022 (Допечатка)
Загадка Дьявола
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. 10 «Ч» класс в академии «Мёдзё» открывается лишь при особых условиях. Двенадцать школьниц собрались в нем, чтобы убить свою одноклассницу, Хару Итиносэ. Одна из них – Токаку Адзума. Но чем дальше, тем больше интереса и сочувствия вызывает у нее Хару... «Убить и остаться в живых самой. Спасти ее и умереть... Или же спастись обеим?» Что выберет Токаку? И почему Хару хотят убить?

Отзывы и вопросы

A

К

Интересная

А

Спасибо.

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