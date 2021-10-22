Загадка Дьявола. Том 3.

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Издание содержит цветные иллюстрации. Близится годовщина основания академии «Мёдзё», и десятый «Ч» класс решает поставить спектакль по «Ромео и Джульетте». Но даже во время подготовки к празднику одноклассницы пытаются убить Хару, что означает, что Токаку снова придется ее защищать. А Титару Наматамэ, играющей Ромео, и Хицуги Киригае, играющей Джульетту, придется выбирать между любовью и смертью не только на сцене...