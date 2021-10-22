Загадка Дьявола. Том 3.

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Загадка Дьявола. Том 3. манга
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  • Akuma no Riddle. Vol 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-171
  • Вес: 240 гр.
  • Источник: Akuma no Riddle
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 170
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Школа, Драма и Боевик
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Юн Кога, Сунао Минатака
  • ISBN: 978-5-91996-195-6
Загадка Дьявола
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Близится годовщина основания академии «Мёдзё», и десятый «Ч» класс решает поставить спектакль по «Ромео и Джульетте». Но даже во время подготовки к празднику одноклассницы пытаются убить Хару, что означает, что Токаку снова придется ее защищать. А Титару Наматамэ, играющей Ромео, и Хицуги Киригае, играющей Джульетту, придется выбирать между любовью и смертью не только на сцене...

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