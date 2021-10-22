Комплект манги Загадка Дьявола (1-3 том)

Том 1

10 «Ч» класс в академии «Мёдзё» открывается лишь при особых условиях. Двенадцать школьниц собрались в нем, чтобы убить свою одноклассницу, Хару Итиносэ. Одна из них – Токаку Адзума. Но чем дальше, тем больше интереса и сочувствия вызывает у нее Хару... «Убить и остаться в живых самой. Спасти ее и умереть... Или же спастись обеим?» Что выберет Токаку? И почему Хару хотят убить?



Том 2

10 «Ч» класс в академии «Мёдзё» собрались безжалостные убийцы, соревнующиеся, кто первый доберется до Хару Итиносэ. Сможет ли Токаку Адзума, вставшая на сторону Хару, защитить ее от непрекращающихся покушений со стороны одноклассниц?



Том 3

Близится годовщина основания академии «Мёдзё», и десятый «Ч» класс решает поставить спектакль по «Ромео и Джульетте». Но даже во время подготовки к празднику одноклассницы пытаются убить Хару, что означает, что Токаку снова придется ее защищать. А Титару Наматамэ, играющей Ромео, и Хицуги Киригае, играющей Джульетту, придется выбирать между любовью и смертью не только на сцене...